Трампу доложили о подрыве российского генерала в Подмосковье

«Я слышу это от вас впервые, это крупное. Я изучу это», — передает ТАСС слова Трампа. Президент Штатов сделал это заявление на борту самолета, отвечая на вопрос журналиста об убийстве Москалика. Самолет с главой Белого дома взял курс на Рим.