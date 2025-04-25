В Таганроге произошел пожар в частном доме

В Таганроге произошел крупный пожар в частном доме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. ЧП произошло поздним вечером 25 апреля в ДНТ «Мирный».
По предварительной информации, дом начал полыхать около 22:00. Очевидцы, заметив пожар, сразу же вызвали спасателей. Горящий дом виден даже с отдаленных участков. Прибывшие на место ЧП спасатели незамедлительно начали тушить огонь. Пламенем охвачено порядка ста квадратных метров.
— В 22:38 огонь удалось локализовать, — уточнили в ведомстве.
Сейчас на месте продолжают работать спасатели. Информации о пострадавших не поступало.