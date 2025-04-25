Двоих курьеров телефонных мошенников задержали за обман пенсионерки из Сергиева Посада на 930 тыс. руб

«Установлено, что на стационарный телефон 88-летней местной жительнице поступил звонок от неизвестной, которая сообщила, что городские номера больше не будут работать, так как их перенесут в Москву. Чтобы продолжить использовать домашнюю связь, необходимо обновить данные абонента. Женщина передала номер своего СНИЛС, после чего разговор был прерван», — отметила Татьяна Петрова.
На следующий день пенсионерке позвонил мужчина и, представившись сотрудником правоохранительных органов, сообщил, что ее денежные средства в опасности, так как она передала личные данные мошенникам. Сбережения нужно передать курьеру, чтобы он положил их на «безопасный счет». Потерпевшая передала 930 тыс. руб. прибывшему мужчине, но позже осознала, что ее обманули, и обратилась в полицию.
«Как пояснил один из задержанных, он получил через мессенджер предложение о подработке. За каждую доставку ему было обещано вознаграждение в размере 50 тыс. руб. Он привлек к работе своего знакомого», — подчеркнула Татьяна Петрова.
Злоумышленники рассказали, что они забирали деньги, приносили их домой, пересчитывали, упаковывали в пакет и развозили по указанным им адресам. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Сергиево-Посадским городским судом фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление, розыск и задержание соучастников задержанных, а также выявление дополнительных эпизодов их противоправной деятельности.