Двоих курьеров телефонных мошенников задержали за обман пенсионерки из Сергиева Посада на 930 тыс. руб

На следующий день пенсионерке позвонил мужчина и, представившись сотрудником правоохранительных органов, сообщил, что ее денежные средства в опасности, так как она передала личные данные мошенникам. Сбережения нужно передать курьеру, чтобы он положил их на «безопасный счет». Потерпевшая передала 930 тыс. руб. прибывшему мужчине, но позже осознала, что ее обманули, и обратилась в полицию.