Сотрудники банка спасли пожилую петербурженку от мошенников

Инцидент произошел 25 апреля, когда пенсионерка пришла в отделение, чтобы снять средства со своей карты по указанию якобы «инспектора». Работники финансового учреждения распознали признаки телефонного мошенничества и отказались выполнять операцию. Они заблокировали карту клиентки и сообщили о происшествии в правоохранительные органы.