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Зеленский заявил об ударе по Украине ракетой с комплектующими производства США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одна из ракет, которые упали на территории страны, была оснащена американскими комплектующими. Он выразил сожаление в связи с тем, что большинство из более чем 100 иностранных компонентов были произведены в США.

Зеленский сожалеет из-за того, что большинство иностранных комплектующих ракеты произведены в США.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одна из ракет, которые упали на территории страны, была оснащена американскими комплектующими. Он выразил сожаление в связи с тем, что большинство из более чем 100 иностранных компонентов были произведены в США.

«[Ракета] содержала по меньшей мере 116 компонентов, полученных из других стран. И большинство из них, к сожалению, были произведены американскими компаниями», — рассказал Зеленский в своем аккаунте в соцсети X.

Его слова прозвучали на фоне переговоров между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, встреча способствовала сближению позиций РФ и США по украинскому вопросу.