В Чувашии в ДТП погиб человек

«Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП, в котором погиб один человек, четверо получили серьезные травмы», — говорится в сообщении.
По предварительной информации, на 5 км автодороги Цивильск — Красноармейск — Кюльсирма около населенного пункта Молодежный в Цивильском муниципальном округе региона автомобиль «Чанган» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ВАЗ-2112.
По данным ведомства, 20-летний водитель ВАЗа погиб на месте, трое пассажиров пострадали. 55-летний водитель «Чангана», имеющий внешние признаки опьянения, получил травмы и доставлен в медучреждение.