В Чувашии в ДТП погиб человек

По предварительной информации, на 5 км автодороги Цивильск — Красноармейск — Кюльсирма около населенного пункта Молодежный в Цивильском муниципальном округе региона автомобиль «Чанган» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ВАЗ-2112.