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В Чувашии в ДТП погиб человек

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Два легковых автомобиля столкнулись в Чувашской Республике. Один человек погиб, еще четверо пострадали, сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции республики.

Источник: РИА "Новости"

«Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП, в котором погиб один человек, четверо получили серьезные травмы», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, на 5 км автодороги Цивильск — Красноармейск — Кюльсирма около населенного пункта Молодежный в Цивильском муниципальном округе региона автомобиль «Чанган» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ВАЗ-2112.

По данным ведомства, 20-летний водитель ВАЗа погиб на месте, трое пассажиров пострадали. 55-летний водитель «Чангана», имеющий внешние признаки опьянения, получил травмы и доставлен в медучреждение.