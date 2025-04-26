Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четыре школьника в Севастополе пострадали при взрыве страйкбольной гранаты

Четыре ученика одной из школ Севастополя пострадали из-за взрыва страйкбольной гранаты, который произошел в актовом зале во время группового занятия. Об этом в пятницу, 25 апреля, сообщили в УМВД РФ по региону.

Источник: РИА "Новости"

Уточняется, что всем пострадавшим потребовалась медпомощь.

— Ученик одной из городских школ принес на занятия страйкбольную гранату, что привело к возникновению чрезвычайной ситуации, — сказано в Telegram-канале ведомства.

На месте происшествия работают представители оперативных служб. Начата проверка, после которой будет принято процессуальное решение.

Взорвавшим гранату в столичной гостинице «Восход» 23 апреля якобы оказался 22-летний Алим Орков, известный в Сети как боец поп-ММА по прозвищу Шоумен. По неподтвержденным данным, он ворвался в номер, где находилась сотрудница Тюменской областной думы Елена Ч., и устроил стрельбу в коридоре, используя пистолет и гранату. Предварительно, Орков был в состоянии наркотического опьянения.