Четыре школьника в Севастополе пострадали при взрыве страйкбольной гранаты

Взорвавшим гранату в столичной гостинице «Восход» 23 апреля якобы оказался 22-летний Алим Орков, известный в Сети как боец поп-ММА по прозвищу Шоумен. По неподтвержденным данным, он ворвался в номер, где находилась сотрудница Тюменской областной думы Елена Ч., и устроил стрельбу в коридоре, используя пистолет и гранату. Предварительно, Орков был в состоянии наркотического опьянения.