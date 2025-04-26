Четыре школьника в Севастополе пострадали при взрыве страйкбольной гранаты

Уточняется, что всем пострадавшим потребовалась медпомощь.
— Ученик одной из городских школ принес на занятия страйкбольную гранату, что привело к возникновению чрезвычайной ситуации, — сказано в Telegram-канале ведомства.
На месте происшествия работают представители оперативных служб. Начата проверка, после которой будет принято процессуальное решение.
Взорвавшим гранату в столичной гостинице «Восход» 23 апреля якобы оказался 22-летний Алим Орков, известный в Сети как боец поп-ММА по прозвищу Шоумен. По неподтвержденным данным, он ворвался в номер, где находилась сотрудница Тюменской областной думы Елена Ч., и устроил стрельбу в коридоре, используя пистолет и гранату. Предварительно, Орков был в состоянии наркотического опьянения.