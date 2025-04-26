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Гепатит А выявили у 16 детей в Мангистау

В первом квартале текущего года в Мангистауской области зарегистрировано 20 больных с гепатитом А. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года есть снижение показателя, сообщает Zakon.kz.

По информации Lada.kz, об этом рассказала Гульшат Шорбасова, руководитель отдела регионального департамента санитарно-эпидемиологического контроля. В первом квартале прошлого года в регионе было зафиксировано 29 больных гепатитом А, из которых 16 — дети.

«Чаще заболевание выявлялось у детей до 14 лет. Пациенты зарегистрированы во всех городах и районах, кроме Бейнеу. Десять детей заболели в Каракиянском районе, трое заболевших — жители Жанаозена, по одному случаю заболевания отмечено в Мангистауском, Мунайлинском и Тупкараганском районах», — озвучила Гульшат Шорбасова.

Она отметила, что 50% заболевших не были вакцинированы, и напомнила, что самая надежная защита от гепатита — это профилактическая вакцинация. Ей подлежат дети, достигшие двух лет, а также дети до 14 лет, ранее не получавшие прививку.