Мужчину задержали за кражу одежды с манекена из витрины магазина на Тверской улице

Отмечается, что подозреваемого задержали на ул. 50 лет Октября — им оказался 21-летний мужчина. Похищенным он распорядился по своему усмотрению. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»). Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.