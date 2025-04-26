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Мужчину задержали за кражу одежды с манекена из витрины магазина на Тверской улице

Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Тверского району задержали 21-летнего мужчину, подозреваемого в хищении товара с витрины магазина. Об этом сообщила пресс-служба управления внутренних дел по Центральному административному округу Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«Предварительно установлено, что фигурант ночью разбил камнем стекло входной двери магазина на ул. Тверская и проник внутрь. В торговом зале он снял с манекена часть одежды, после чего скрылся», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемого задержали на ул. 50 лет Октября — им оказался 21-летний мужчина. Похищенным он распорядился по своему усмотрению. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»). Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.