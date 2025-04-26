Трамп назвал сроки по переговорам России и Украины об окончании конфликта

Встреча российского президента Владимира Путина и спецпосланника Трампа — Стивена Уиткоффа началась 25 апреля с короткого приветствия на английском языке. Спецпосланник спросил у «господина президента» о том, как идут дела. Российский лидер с улыбкой ответил, что все отлично и пригласил гостя за стол. Далее переговоры, в которых также принимали участие помощник президента Юрий Ушаков и Кирилл Дмитриев, проходили за закрытыми дверями.