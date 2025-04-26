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В Хабаровске суд назначил 15 лет женщине, передававшей данные Украине

Хабаровчанка по определению суда будет отбывать срок за госизмену и участие в террористической организации.

Источник: Freepik

В Хабаровске вынесен приговор по делу о государственной измене, сообщает ТАСС.

Подсудимая — 26-летняя женщина, признанная виновной в передаче информации спецслужбам Украины. Она действовала осознанно и сама инициировала контакт.

Согласно материалам дела, в марте прошлого года она добровольно вышла на связь с представителями запрещённой на территории России организации и предложила помощь. Вскоре она передала им сведения о расположении административных зданий одного из правоохранительных органов в Хабаровске, а также персональные данные сотрудника.

Суд признал женщину виновной по статье 275 УК РФ (государственная измена) и части 2 статьи 205.5 (участие в деятельности террористической организации). Приговор — 15 лет колонии общего режима с ограничением свободы на два года.