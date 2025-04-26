В Хабаровске суд назначил 15 лет женщине, передававшей данные Украине

Согласно материалам дела, в марте прошлого года она добровольно вышла на связь с представителями запрещённой на территории России организации и предложила помощь. Вскоре она передала им сведения о расположении административных зданий одного из правоохранительных органов в Хабаровске, а также персональные данные сотрудника.