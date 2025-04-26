На Камчатке вертолет МЧС вылетел на поиски двух пропавших мужчин

«По словам заявителя, двое мужчин отправились с месторождения Шануч до базы Сопочная в районе реки Сопочной еще 22 апреля. Вечером 25 апреля заявитель обратился в службу 112 с просьбой о помощи. Утром в субботу, 26 апреля, в район возможного происшествия вылетел вертолет Ми-8 МЧС России», — говорится в сообщении.