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На Камчатке вертолет МЧС вылетел на поиски двух пропавших мужчин

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 апреля. /ТАСС/. Вертолет Ми-8 вылетел на поиски двух мужчин, пропавших 22 апреля на пути с месторождения Шануч до базы Сопочная. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального ГУ МЧС.

Источник: Reuters

«По словам заявителя, двое мужчин отправились с месторождения Шануч до базы Сопочная в районе реки Сопочной еще 22 апреля. Вечером 25 апреля заявитель обратился в службу 112 с просьбой о помощи. Утром в субботу, 26 апреля, в район возможного происшествия вылетел вертолет Ми-8 МЧС России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на борту воздушного судна находится команда спасателей МЧС России, а также представитель полиции и заявитель. С собой у спасателей все необходимое для организации поисковых работ.