На трассе в Ленинградской области столкнулись 20 авто, есть пострадавшие

В Ленинградской области ночью 26 апреля из-за гололеда произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием более 20 автомобилей. Авария случилась на Киевском шоссе возле съезда на Фрезерную улицу в Гатчине. Есть пострадавшие.