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На трассе в Ленинградской области столкнулись 20 авто, есть пострадавшие

В Ленинградской области ночью 26 апреля из-за гололеда произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием более 20 автомобилей. Авария случилась на Киевском шоссе возле съезда на Фрезерную улицу в Гатчине. Есть пострадавшие.

На место ДТП направилась скорая.

В Ленинградской области ночью 26 апреля из-за гололеда произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием более 20 автомобилей. Авария случилась на Киевском шоссе возле съезда на Фрезерную улицу в Гатчине. Есть пострадавшие.

«На дороге столкнулись минимум 22 автомобиля. Несколько из них сильно разбиты», — об этом пишет telegram-канал SHOT.

По сведениям издания, причиной массового ДТП стал гололед, образовавшийся из-за минусовой температуры. На место происшествия прибыли экстренные службы.

Как сообщало URA.RU ранее, массовая авария с участие 16 машин произошла в Брянске. У большинства машин повреждены кузова, у нескольких иномарок — передние части. Люди получили легкие травмы, погибших нет.