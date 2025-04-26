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Аэропорт во Флориде закрылся после сообщения о бомбе

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Международный аэропорт Сент-Питесберг — Клируотер во Флориде закрылся после сообщения о наличии взрывного устройства, пассажиры были эвакуированы, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на местную полицию.

Источник: РИА "Новости"

По данным телеканала, инцидент произошел в пятницу вечером. Отмечается, что пассажиры самолета авиакомпании Allegiant были эвакуированы после сообщения о бомбе.

«Пассажиры на борту самолета Allegiant в аэропорту Сент-Пит (Питесберг — ред.) — Клируотер были эвакуированы в пятницу вечером, пока полицейские расследовали угрозу взрыва», — отмечает телеканал со ссылкой на офис полиции округа Флориды Пинеллас.

По данным телеканала, власти не сообщают о пострадавших или жертвах в результате происшествия. Телеканал не приводит другие подробности инцидента.

Федеральное управление гражданской авиации США подтверждает, что пассажиры самолета Allegiant «безопасно высадились на рулевую полосу» аэропорта Сент-Питесберг — Клируотер из-за угрозы безопасности. По данным ведомства, аэропорт закрыт на фоне расследования местной полиции.