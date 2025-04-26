Аэропорт во Флориде закрылся после сообщения о бомбе

По данным телеканала, инцидент произошел в пятницу вечером. Отмечается, что пассажиры самолета авиакомпании Allegiant были эвакуированы после сообщения о бомбе.
«Пассажиры на борту самолета Allegiant в аэропорту Сент-Пит (Питесберг — ред.) — Клируотер были эвакуированы в пятницу вечером, пока полицейские расследовали угрозу взрыва», — отмечает телеканал со ссылкой на офис полиции округа Флориды Пинеллас.
По данным телеканала, власти не сообщают о пострадавших или жертвах в результате происшествия. Телеканал не приводит другие подробности инцидента.
Федеральное управление гражданской авиации США подтверждает, что пассажиры самолета Allegiant «безопасно высадились на рулевую полосу» аэропорта Сент-Питесберг — Клируотер из-за угрозы безопасности. По данным ведомства, аэропорт закрыт на фоне расследования местной полиции.