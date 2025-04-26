Аэропорт во Флориде закрылся после сообщения о бомбе

«Пассажиры на борту самолета Allegiant в аэропорту Сент-Пит (Питесберг — ред.) — Клируотер были эвакуированы в пятницу вечером, пока полицейские расследовали угрозу взрыва», — отмечает телеканал со ссылкой на офис полиции округа Флориды Пинеллас.