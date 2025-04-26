Российский пятиклассник напал на учительницу из-за отобранного телефона

По данным журналистов, учительница забрала телефон у ученика на уроке. В ответ школьник атаковал педагога и стал выкручивать ей руки, чтобы вернуть гаджет. В итоге мальчик забрал как свой телефон, так и учительницы, после чего начал бить смартфоном по смартфону.
Администрация школы намерена провести беседу с учеником, в которой примут участие психолог и инспектор ПДН. Тем временем мать мальчика извинилась. Она признала, что не справляется с воспитанием сына. В школе сообщили, что это не первый подобный инцидент с участием этого ученика.
Ранее в Перми буйный школьник за шею выволок учительницу из класса. Ознакомившись с рекомендациями профильного специалиста, родители взбунтовавшегося мальца решили сменить ему форму обучения.