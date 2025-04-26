ТАСС: взорванный в Балашихе автомобиль с 2006 года сменил семь владельцев

«Volkswagen Golf 2000 года выпуска в 2006 году купили в России, за это время машина сменила семь владельцев. Последний человек, владевший ею чуть более трех лет, в январе 2025 года снял машину с учета в Москве. Новый владелец, судя по документам, не стал регистрировать ее в ГИБДД вопреки требованиям закона», — следует из документов.