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ТАСС: взорванный в Балашихе автомобиль с 2006 года сменил семь владельцев

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Автомобиль «Фольксваген», в результате подрыва которого погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Ярослав Москалик, был снят с учета в январе 2025 года. Это следует из документов, которые изучил ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«Volkswagen Golf 2000 года выпуска в 2006 году купили в России, за это время машина сменила семь владельцев. Последний человек, владевший ею чуть более трех лет, в январе 2025 года снял машину с учета в Москве. Новый владелец, судя по документам, не стал регистрировать ее в ГИБДД вопреки требованиям закона», — следует из документов.

Ярослав Москалик — заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Ему было 59 лет. Был представителем Минобороны в различных переговорных процессах.