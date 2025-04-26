Спасти иконы из сгоревшего Нового Иерусалима в Белгородской области невозможно

«Все попытки работы на месте пожара с целью спасения оставшихся икон и других святынь не представляются возможными из-за постоянной угрозы новых обстрелов со стороны ВСУ», — заявили в группировке «Север» в беседе с ТАСС. Там также отметили, что из-за продолжающихся атак противника продолжить борьбу с огнем было невозможно, в результате чего храмовый комплекс полностью выгорел.