Спасти иконы из сгоревшего Нового Иерусалима в Белгородской области невозможно

ВСУ продолжают атаковать храмовый комплекс «Новый Иерусалим».
Спасение икон и других святынь в храмовом комплексе «Новый Иерусалим» в Белгородской области невозможно из-за угрозы новых обстрелов со стороны ВСУ. Об этом сообщили в группировке войск «Север».
«Все попытки работы на месте пожара с целью спасения оставшихся икон и других святынь не представляются возможными из-за постоянной угрозы новых обстрелов со стороны ВСУ», — заявили в группировке «Север» в беседе с ТАСС. Там также отметили, что из-за продолжающихся атак противника продолжить борьбу с огнем было невозможно, в результате чего храмовый комплекс полностью выгорел.
В то же время в группировке уточнили, что работы по разбору завалов и спасению сохранившихся реликвий будут организованы немедленно после стабилизации обстановки и прекращения обстрелов. Специалисты готовы приступить к восстановительным мероприятиям сразу после того, как ситуация позволит обеспечить безопасность спасательных бригад.
Ранее стало известно, что «Новый Иерусалим», находящийся в селе Сухарево Валуйского округа, подвергся атаки украинских БПЛА. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что это место являлось одним из самых святых мест региона. Его слова передает 360.ru.