Из-за угрозы теракта во Флориде закрылся аэропорт

Во Флориде неизвестный оставил послание бортпроводникам, пригрозив взорвать несколько самолетов в аэропорту.
Международный аэропорт Сент-Питесберг — Клируотер во Флориде был временно закрыт из-за угрозы теракта. Как сообщил шериф округа Пинеллас Боб Гуалтьери, экстренные службы были вынуждены эвакуировать всех пассажиров и провести масштабную проверку воздушных судов после обнаружения угрозы взрыва.
«Нам пришлось эвакуировать всех пассажиров, из всех самолетов… Мы завершили поиски на 98%, были задействованы кинологические группы. Никаких взрывных устройств не обнаружено», — сообщил Гуалтьери. Об этом шериф рассказал в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).
По словам шерифа, неизвестный оставил «явную угрозу» в туалетной кабинке одного из самолетов авиакомпании Allegiant. Он добавил, что надпись с угрозой была обнаружена бортпроводником в момент захода на посадку воздушного судна с 170 пассажирами на борту.
Гуалтьери не стал раскрывать содержание угрозы в интересах следствия. Но он уточнил, что она касалась всех самолетов этой авиакомпании, находившихся в аэропорту.
По факту происшествия продолжается расследование. Правоохранители пока не задержали ни одного подозреваемого — под подозрением находятся как пассажиры, так и члены экипажа самолета. На месте работают около 20 детективов, которые проводят опросы всех участников инцидента. Из-за инцидента в аэропорту фиксируются задержки рейсов.