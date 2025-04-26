Из-за угрозы теракта во Флориде закрылся аэропорт

«Нам пришлось эвакуировать всех пассажиров, из всех самолетов… Мы завершили поиски на 98%, были задействованы кинологические группы. Никаких взрывных устройств не обнаружено», — сообщил Гуалтьери. Об этом шериф рассказал в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).