На концерте Киркорова произошел инцидент с пиротехникой

На кадрах, снятых зрителями, видно, как Киркоров исполняет песню, находясь на подвесной конструкции над сценой. Пиротехника, установленная за его спиной, срабатывает довольно интенсивно, и, судя по видео, один из элементов костюма действительно мог загореться из-за близости к огню.