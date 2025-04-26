На концерте Киркорова произошел инцидент с пиротехникой

Во время концерта Филиппа Киркорова в БКЗ «Октябрьский» произошёл инцидент с пиротехникой.
По словам очевидицы, во время одного из номеров за спиной певца вспыхнули фейерверки в форме крыльев, и создалось впечатление, что костюм Киркорова загорелся. Артист резко отреагировал, произнёс, что обжёгся, после чего зал поддержал его аплодисментами.
На кадрах, снятых зрителями, видно, как Киркоров исполняет песню, находясь на подвесной конструкции над сценой. Пиротехника, установленная за его спиной, срабатывает довольно интенсивно, и, судя по видео, один из элементов костюма действительно мог загореться из-за близости к огню.
Несмотря на происшествие, спустя некоторое время концерт был продолжен. Киркоров вернулся к выступлению, не прерывая программу до конца.
Ранее сообщалось, что народный артист РСФСР Михаил Боярский, который ранее оступился и упал со сцены, точно выступит на бесплатном концерте возле театра имени Ленсовета в Санкт-Петербурге 9 мая.