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Армия Пакистана заявила о ликвидации шести террористов на северо-западе страны

ИСЛАМАБАД, 26 апреля. /ТАСС/. Армия Пакистана ликвидировала по меньшей мере шесть боевиков, еще четверо получили ранения в результате контртеррористической операции в округе Банну провинции Хайбер-Пахтунхва. Об этом в пятницу сообщил телеканал Geo TV со ссылкой на Межведомственную службу по связям с общественностью (ISPR) вооруженных сил исламской республики.

Источник: AP 2024

По ее данным, в ночь с 23 на 24 апреля 2025 года пакистанские военные провели операцию по зачистке округа Банну от экстремистов. Их целью стали боевики запрещенной в стране группировки «Фитна аль-Кхаваридж» (ранее была известна как «Техрик-и-Талибан Пакистан», или «Движение талибов Пакистана», в конце июля 2024 года переименована постановлением правительства исламской республики). В ходе столкновения были ликвидированы шесть террористов, еще четверо получили ранения. Операция по зачистке местности в районе перестрелки продолжается.

Согласно информации ISPR, потерь среди военнослужащих нет.