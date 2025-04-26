Армия Пакистана заявила о ликвидации шести террористов на северо-западе страны

По ее данным, в ночь с 23 на 24 апреля 2025 года пакистанские военные провели операцию по зачистке округа Банну от экстремистов. Их целью стали боевики запрещенной в стране группировки «Фитна аль-Кхаваридж» (ранее была известна как «Техрик-и-Талибан Пакистан», или «Движение талибов Пакистана», в конце июля 2024 года переименована постановлением правительства исламской республики). В ходе столкновения были ликвидированы шесть террористов, еще четверо получили ранения. Операция по зачистке местности в районе перестрелки продолжается.