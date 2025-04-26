Третья страна: генерал Попов указал, где готовилось покушение на Москалика

Утром 25 апреля в результате взрыва погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Ярослав Москалик. Эксперты в беседе с aif.ru выразили уверенность, что преступление совершил киевский режим.
Киеву в убийстве Москалика могла помочь третья страна.
При этом заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов допустил участие в убийстве Москалика третьей стороны, которая помогла Киеву организовать смертельный взрыв.
«Косвенно разведка могла выполняться, может быть, третьей страной даже, не обязательно Украиной, — отметил Попов в беседе с aif.ru. — То есть, скорее всего, не только Киев участвовал в убийстве Москалика. Есть завербованные третьими странами люди, которые с удовольствием выполняют какие-то поручения, передавая определенную информацию за вознаграждение».
Дипломатический ответ на убийство Москалика.
Председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в беседе с aif.ru назвал преступление террористическим актом. На данный момент Следственный комитет РФ завел уголовное дело по ст. 105, ст. 222.1 УК РФ (убийство, незаконный оборот взрывчатых веществ).
Он отметил, что ответ на убийство Москалика со стороны РФ должен быть в первую очередь дипломатическим.
«Ответом на этот террористический акт должно быть объективное расследование и оповещение мирового сообщества о сущности киевского режима. Чтобы мировое сообщество дало правовую оценку действиям Киева. Ну, а в случае выявления непосредственных участников, организаторов террористического акта, нужно, чтобы они предстали перед следствием как российским, так и международным», — сказал Липовой.
Он также подчеркнул, что Россия никогда не отвечала и не ответит киевскому режиму подобными методами.
«На террористические атаки Россия никогда не отвечает такими же ударами. Вполне возможно, что Россию даже провоцируют, чтобы она их нанесла. Россия никогда таким способом не отвечала. Ответ будет дан, как я уже отметил, непосредственно на международном уровне и на уровне наших следственных органов», — отметил Липовой.
Военный ответ на убийство Москалика.
В свою очередь генерал-майор Попов выразил уверенность, что ответ на убийство Москалика должен быть не только дипломатическим, но и военным.
«Думаю, без начальника ГУР Буданова* здесь не обошлось. Через несколько дней всё всплывет, или они (ред. — спецслужбы Украины) сами объявят, похвалятся тем, что совершили», — поделился Попов.
Он добавил, что было бы справедливо в ответ на убийство Москалика запустить по «будановскому офису» крылатую ракету Х-101.
«Хотя бы три ракеты нужно запустить. Х-101 — очень мощная, — сказал Попов. — Где бы “будановские” офисы и диверсионные центры ни находились, по ним нужно нанести достаточно сокрушительный удар. И не медлить с этим».
Также ответом на преступление киевского режима может быть запуск по ВСУ снарядов, ракет и беспилотников с нанесенной на них фамилией погибшего.
«Когда я служил, так делали, и сейчас делают… С точки зрения воспитания воина, так поступать, возможно, не следует. Но бойцы, которые находятся на линии соприкосновения, более чуткие, у них обострены совесть и чувство справедливости. И они таким образом мстят за своих командиров, подчинённых, друзей. И, наверное, они правы, что так делают, и надо признать, что это эффективная работа», — обозначил Попов.
Киев от террористических планов не откажется.
Генерал-майор Липовой констатировал, что киевский режим не откажется и в дальнейшем от совершения террористических актов, отметив важность выявления таких преступлений, как убийство Москалика, на стадии подготовки.
«Таким преступлениям должны противостоять наши органы контрразведки, вскрывая их на стадии подготовки. А то, что террористические акты в исполнении киевского режима будут продолжаться, сомнений никаких нет. Поэтому расслабляться не стоит. Нужно только усиливать работу по выявлению признаков подготовки следующих терактов», — сказал Липовой.
Как сообщалось, 25 апреля около 10:40 возле дома № 2 по ул. Нестерова в подмосковной Балашихе был убит заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Ярослав Москалик. Генерал-лейтенант погиб в результате взрыва «Фольксваген Гольф», когда проходил мимо автомобиля. Следственный комитет РФ завел уголовное дело по ст. 105, ст. 222.1 УК РФ (убийство, незаконный оборот взрывчатых веществ).
*Внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.