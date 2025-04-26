Третья страна: генерал Попов указал, где готовилось покушение на Москалика

«Когда я служил, так делали, и сейчас делают… С точки зрения воспитания воина, так поступать, возможно, не следует. Но бойцы, которые находятся на линии соприкосновения, более чуткие, у них обострены совесть и чувство справедливости. И они таким образом мстят за своих командиров, подчинённых, друзей. И, наверное, они правы, что так делают, и надо признать, что это эффективная работа», — обозначил Попов.