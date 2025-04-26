Ким Чен Ын спустил на воду уникальный эсминец для борьбы с «пиратами»

«В присутствии Генерального секретаря ТПК, Председателя государственных дел КНДР уважаемого товарища Ким Чен Ына в день основания первых вооруженных сил корейской революции — 25 апреля состоялась торжественная церемония спуска на воду нового эсминца в Нампхоской судостроительной верфи», — говорится в сообщении ЦТАК. Командующий Восточноморским флотом вице-адмирал Пак Гван Соб заявил о выполнении заветной мечты Северной Кореи иметь могущественные вооружения, способные «подавляюще срывать господство на море наглых империалистических пиратов». По словам лидера КНДР, спуск корабля имеет историческое значение и призван создать силу для «последовательной защиты морского суверенитета» страны.