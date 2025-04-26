Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США задержали судью, которая помогла мигранту сбежать из зала суда

Федеральные власти США выдвинули обвинения судье округа Милуоки штата Висконсин Ханне Дуган. Ее обвиняют в том, что она воспрепятствовала правосудию и укрывала человека от ареста. Согласно материалам следствия, она велела подсудимому — нелегальному мигранту из Мексики, которого обвиняли в домашнем насилии, — покинуть ее зал суда через служебный выход. Так, по версии обвинения, она попыталась помочь ему избежать офицеров миграционный службы, ожидавших его в коридоре.

Источник: Reuters

Эдуардо Флорес-Руис, которого якобы пыталась спасти Дуган, не убежал от служителей закона. «Агенты преследовали Флорес-Руиса вдоль всего здания суда и в итоге задержали его возле пересечения ул. Стейт Стрит и 10-й улицы. Его скрутили и взяли под стражу», — указано в материалах следствия. Это произошло 18 апреля.

О задержании Дуган стало известно накануне, 25 апреля. «Никто не стоит выше закона», — прокомментировала задержание генпрокурор США Пэм Бонди в соцсети X. В тот же день прошел суд, на котором Дуган предъявили обвинения, а после отпустили под подписку о невыезде. У здания суда во время слушания собрались протестующие, скандируя требования немедленно освободить судью, передает Reuters.

The New York Times пишет, что происшествие вызвало общественный резонанс в США. Несколько глав американских регионов высказались в поддержку судьи. За нее вступаются общественники и активисты.