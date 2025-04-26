В США задержали судью, которая помогла мигранту сбежать из зала суда

Федеральные власти США выдвинули обвинения судье округа Милуоки штата Висконсин Ханне Дуган. Ее обвиняют в том, что она воспрепятствовала правосудию и укрывала человека от ареста. Согласно материалам следствия, она велела подсудимому — нелегальному мигранту из Мексики, которого обвиняли в домашнем насилии, — покинуть ее зал суда через служебный выход. Так, по версии обвинения, она попыталась помочь ему избежать офицеров миграционный службы, ожидавших его в коридоре.