В США задержали судью, которая помогла мигранту сбежать из зала суда

Эдуардо Флорес-Руис, которого якобы пыталась спасти Дуган, не убежал от служителей закона. «Агенты преследовали Флорес-Руиса вдоль всего здания суда и в итоге задержали его возле пересечения ул. Стейт Стрит и 10-й улицы. Его скрутили и взяли под стражу», — указано в материалах следствия. Это произошло 18 апреля.
О задержании Дуган стало известно накануне, 25 апреля. «Никто не стоит выше закона», — прокомментировала задержание генпрокурор США Пэм Бонди в соцсети X. В тот же день прошел суд, на котором Дуган предъявили обвинения, а после отпустили под подписку о невыезде. У здания суда во время слушания собрались протестующие, скандируя требования немедленно освободить судью, передает Reuters.
The New York Times пишет, что происшествие вызвало общественный резонанс в США. Несколько глав американских регионов высказались в поддержку судьи. За нее вступаются общественники и активисты.