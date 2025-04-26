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Иеродиакон Диадор: ВСУ намеренно убивали служителей монастыря в ДНР

Боевики ВСУ точно наносили удары по местам передвижения людей на территории монастыря.

Источник: Аргументы и факты

Иеродиакон Диадор сообщил, что украинские военные целенаправленно атаковали служителей Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря в ДНР. Он отметил, что передвигаться по территории обители приходилось бегом из-за постоянной угрозы обстрелов.

По словам священнослужителя, один из трудников монастыря по имени Георгий погиб от мины, когда направлялся в гараж. Он не носил военную форму и был известен как водитель, что, по мнению Диадора, говорит о том, что украинские бойцы сознательно выбрали его целью.

Также он рассказал, что огонь велся прицельно: минометчики ВСУ, используя данные разведки с беспилотников, точно наносили удары по местам передвижения людей на территории монастыря, действуя фактически как снайперы.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины использовали Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Суджанском районе Курской области в качестве опорного пункта.