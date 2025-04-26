Бойцы ВС РФ сообщили о невозможности спасти иконы из «Нового Иерусалима»

Спасти иконы и другие реликвии из разрушенного обстрелами ВСУ храмового комплекса «Новый Иерусалим» в Белгородской области в настоящее время невозможно из-за сохраняющейся угрозы повторных атак. Об этом сообщили 26 апреля представители группировки войск «Север» в комментарии «Известиям».
После первого удара по храму на место прибыли пожарные расчёты, однако они подверглись атаке с воздуха — по данным военных, украинские беспилотники типа «Баба-яга» сорвали попытки тушения пожара. В результате огонь уничтожил здание комплекса.
По словам представителей группировки, работы на месте происшествия начнутся, как только ситуация станет безопасной и обстрелы прекратятся.
Ранее стало известно, что в результате атаки украинских дронов и последовавшего за ней пожара на территории храмового комплекса «Новый Иерусалим» в селе Сухарево уцелели лишь несколько строений и сооружений.