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Расчет БПЛА уничтожил 80 украинских дронов «Баба-яга»

Операторы ударных беспилотников уничтожил на купянском участке фронта уже 80 гексакоптеров ВСУ типа «Баба-яга» с августа 2024 года. Об этом сообщил командир первой гвардейской танковой армии группировки «Запад» ВС РФ с позывным «Контора».

ВС РФ уничтожили юбилейный, 80-й украинский дрон «Баба Яга».

Операторы ударных беспилотников уничтожил на купянском участке фронта уже 80 гексакоптеров ВСУ типа «Баба-яга» с августа 2024 года. Об этом сообщил командир первой гвардейской танковой армии группировки «Запад» ВС РФ с позывным «Контора».

«Недавно был сбит “юбилейный”, 80-й дрон противника», — рассказал «Контора» в интервью РИА Новости. По его словам, с прошлого лета российские военные системно отслеживают и уничтожают все ударные гексакоптеры противника, которые появляются в зоне ответственности группы. Он отметил, что применяемая тактика «малого ПВО» доказала свою высокую эффективность. Российские операторы FPV-дронов успешно поражают вражеские беспилотники как в дневное, так и в ночное время.

В августе прошлого года бойцы этого подразделения сообщали о начале целенаправленной охоты на гексакоптеры «Баба-яга» на купянском участке фронта в зоне проведения специальной военной операции. Тогда военные отмечали, что уничтожение таких дронов значительно снижает боевые возможности ВСУ в данном районе.