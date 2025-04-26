Расчет БПЛА уничтожил 80 украинских дронов «Баба-яга»

«Недавно был сбит “юбилейный”, 80-й дрон противника», — рассказал «Контора» в интервью РИА Новости. По его словам, с прошлого лета российские военные системно отслеживают и уничтожают все ударные гексакоптеры противника, которые появляются в зоне ответственности группы. Он отметил, что применяемая тактика «малого ПВО» доказала свою высокую эффективность. Российские операторы FPV-дронов успешно поражают вражеские беспилотники как в дневное, так и в ночное время.