Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пьяный угонщик в Сурхандарье: история оказалась куда интереснее

Vaib.uz (Узбекистан. 25 апреля). Помните неадекватного водителя, который перепил в местном кафе, угнал чужую машину и убегал от правоохранителей по трассе задним ходом? Как выяснилось, это была лишь часть истории. На деле всё оказалось куда интереснее.

Нарушителем оказался 44-летний гражданин Таджикистана, временно проживающий в Узбекистане. Всё началось с того, что он вместе с приятелем, изрядно повеселившись в местном питейном заведении, сел в такси Cobalt уже в состоянии сильного опьянения. По пути друзья продолжили пить, что вызвало недовольство таксиста. В какой-то момент между пассажирами и водителем вспыхнула ссора.

Когда таксист и его знакомый вышли из машины, чтобы разобраться, гражданин Таджикистана воспользовался моментом: сел за руль Cobalt, угнал автомобиль и поспешил скрыться.

Водитель такси на попутном автомобиле Spark бросился в погоню. Однако угонщик, двигаясь рядом, повредил и эту машину, но всё равно продолжил своё неадекватное бегство.

Сигнал о происшествии был передан правоохранителям. При попытке остановить угонщика он снова врезался в припаркованный Cobalt, повредил и его, но даже после этого пытался скрыться. Впрочем, его приключения завершились быстро — злоумышленник был задержан.

Суд рассмотрел дело и назначил обвиняемому наказание в виде трёх лет шести месяцев лишения свободы. Такое наказание было вынесено с учетом того, что мужчина полностью возместил ущерб, нанесённый трём автомобилям.