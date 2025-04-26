Пьяный угонщик в Сурхандарье: история оказалась куда интереснее

Нарушителем оказался 44-летний гражданин Таджикистана, временно проживающий в Узбекистане. Всё началось с того, что он вместе с приятелем, изрядно повеселившись в местном питейном заведении, сел в такси Cobalt уже в состоянии сильного опьянения. По пути друзья продолжили пить, что вызвало недовольство таксиста. В какой-то момент между пассажирами и водителем вспыхнула ссора.
Когда таксист и его знакомый вышли из машины, чтобы разобраться, гражданин Таджикистана воспользовался моментом: сел за руль Cobalt, угнал автомобиль и поспешил скрыться.
Водитель такси на попутном автомобиле Spark бросился в погоню. Однако угонщик, двигаясь рядом, повредил и эту машину, но всё равно продолжил своё неадекватное бегство.
Сигнал о происшествии был передан правоохранителям. При попытке остановить угонщика он снова врезался в припаркованный Cobalt, повредил и его, но даже после этого пытался скрыться. Впрочем, его приключения завершились быстро — злоумышленник был задержан.
Суд рассмотрел дело и назначил обвиняемому наказание в виде трёх лет шести месяцев лишения свободы. Такое наказание было вынесено с учетом того, что мужчина полностью возместил ущерб, нанесённый трём автомобилям.