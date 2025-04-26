Пьяный угонщик в Сурхандарье: история оказалась куда интереснее

Нарушителем оказался 44-летний гражданин Таджикистана, временно проживающий в Узбекистане. Всё началось с того, что он вместе с приятелем, изрядно повеселившись в местном питейном заведении, сел в такси Cobalt уже в состоянии сильного опьянения. По пути друзья продолжили пить, что вызвало недовольство таксиста. В какой-то момент между пассажирами и водителем вспыхнула ссора.