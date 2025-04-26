Верховный суд РФ разъяснил, когда можно использовать ножи для самообороны

Право использовать ножи для самообороны есть в случаях, когда нападающих много и существует опасность для детей, следует из практики, которую рассмотрел Верховный суд РФ.
Инстанция дала соответствующие разъяснения в связи с инцидентом, произошедшим в Твери. Во время семейного праздника один из гостей вступил в конфликт с соседкой.
После ссоры женщина связалась со своим сыном по телефону и попросила его приехать, чтобы разобраться с предполагаемым обидчиком. Он прибыл на место в пьяном виде с двумя друзьями.
Группа вооружилась деревянными палками, проникла на придомовую территорию и начала избивать двоих человек, один из которых являлся хозяином дома, державшим на руках маленькую дочь.
Он взял нож и нанес нападавшим удары. Все трое скончались. Мужчину обвинили в убийстве (ст. 105 УК РФ). Вместе с тем суд оправдал его, увидев в действиях подсудимого самооборону.
Напомним, в октябре стало известно, что в России предложили изменить ст. 37 УК РФ (необходимая оборона), разрешив гражданам применять самооборону в случае незаконного проникновения в их дома, независимо от степени опасности.