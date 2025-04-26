Times изобразила Зеленского в роли Адама, молящего помочь Трампа

На карикатуре, опубликованной изданием, Зеленский протягивает руку к Трампу, однако тот вместо помощи показывает ему средний палец. Также рядом с Трампом, изображенными в роли ангелов, находятся американские политики — вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и министр обороны США Пит Хегсет.