Водитель сбил студенток на пешеходном переходе в Хабаровском крае

В Комсомольске вечером 25 апреля под колеса автомобиля попали две 21-летние студентки. Они переходили дорогу по пешеходному переходу. Обе получили тяжелые травмы. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В 21:15 в районе дома № 27 по проспекту Ленина водитель Toyota Succeed сбил двух пешеходов. За рулем был мужчина 1959 года рождения.
«Водитель не уступил дорогу девушкам, которые шли по нерегулируемому переходу. Они пересекали проезжую часть слева направо по ходу движения машины. Водитель был трезв», — рассказали в Госавтоинспекции УМВД России по Комсомольску.
Пострадавших доставили в больницу. Состояние обеих оценивается как тяжелое.