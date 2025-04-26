Алаудинов заявил, что ВСУ пытаются вклиниться в оборону группы «Север».
ВСУ продолжают попытки прорваться через оборону группировки «Север» российских войск в Белгородской и Курской областях. Об этом заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ и командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.
«В Курской и Белгородской областях обстановка контролируемая, но сложная, конечно. Противник все время пытается вклиниться на других участках», — сообщил Апты Алаудинов в беседе с ТАСС. Он подчеркнул, что командованию приходится постоянно следить за развитием событий, чтобы не допустить ухудшения ситуации на линии соприкосновения.
Ранее стало известно о том, что украинские войска начали попытки провокаций на границе Белгородской области. ВС РФ успешно отбивают их атаки.
В Курской области под контролем ВСУ остался только один населенный пункт — Горналь. В настоящее время российская армия активно освобождает его.