Алаудинов: в Белгородской и Курской областях сохраняется сложная обстановка

«В Курской и Белгородской областях обстановка контролируемая, но сложная, конечно. Противник все время пытается вклиниться на других участках», — сообщил Апты Алаудинов в беседе с ТАСС. Он подчеркнул, что командованию приходится постоянно следить за развитием событий, чтобы не допустить ухудшения ситуации на линии соприкосновения.