Наркотики на 405 млн тенге изъяли из оборота казахстанские полицейские в апреле

«Задержано 29 человек, которые были помещены в изолятор временного содержания. Мы продолжаем работать в этом направлении, и такие операции будут проводиться и дальше», — сообщил и.о. председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан.