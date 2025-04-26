Наркотики на 405 млн тенге изъяли из оборота казахстанские полицейские в апреле

В апреле этого года правоохранители провели несколько успешных операций по всей стране. В результате были пресечены 37 случаев сбыта и 37 случаев хранения синтетических наркотиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.
В общей сложности из незаконного оборота изъято 13,5 кг опасных веществ, которые на черном рынке могли бы принести преступникам 405 миллионов тенге.
«Задержано 29 человек, которые были помещены в изолятор временного содержания. Мы продолжаем работать в этом направлении, и такие операции будут проводиться и дальше», — сообщил и.о. председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан.