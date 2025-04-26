В Златоусте осудили виновных в мошенничестве в сфере ЖКХ

В результате заместитель директора МБУ ЗГО «Благоустройство» приговорен к 3 годам лишения свободы, первый заместитель руководителя МКУ ЗГО «Управление жилищно-коммунального хозяйства» — к 4 годам и 6 месяцам, отбывать наказание они будут в колонии общего режима. Также им назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности государственной и муниципальной службы на срок 2 и 5 лет соответственно.