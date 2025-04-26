В Златоусте осудили виновных в мошенничестве в сфере ЖКХ

Виновными признали заместителя директора МБУ ЗГО «Благоустройство» и первого заместителя руководителя МКУ ЗГО «Управление жилищно-коммунального хозяйства».
В УФСБ установили, что преступники, действуя по предварительному сговору, похитили у МБУ ЗГО «Благоустройство» бюджетные денежные средства в размере более 7 млн рублей, которые поступили в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» на транспортировку и размещение на полигоне ТБО отходов.
В результате заместитель директора МБУ ЗГО «Благоустройство» приговорен к 3 годам лишения свободы, первый заместитель руководителя МКУ ЗГО «Управление жилищно-коммунального хозяйства» — к 4 годам и 6 месяцам, отбывать наказание они будут в колонии общего режима. Также им назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности государственной и муниципальной службы на срок 2 и 5 лет соответственно.