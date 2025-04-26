Минобороны: Силы ПВО за ночь сбили 45 дронов ВСУ над четырьмя регионами

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 45 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сообщении.
27 дронов было сбито над Курской областью, 16 — над Белгородской, по одному — над Ростовской и Липецкой.
Ранее сообщалось, что ВСУ мешают спасти иконы в сгоревшем под Белгородом храмовом комплексе Новый Иерусалим. Российские военные подчеркнули, что работы возобновятся незамедлительно, как только обстановка стабилизируется и обстрелы прекратятся.