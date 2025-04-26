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Минобороны: Силы ПВО за ночь сбили 45 дронов ВСУ над четырьмя регионами

За ночь средства противовоздушной обороны России уничтожили 45 украинских беспилотников над четырьмя регионами. Об этом утром 26 апреля сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Источник: Life.ru

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 45 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сообщении.

27 дронов было сбито над Курской областью, 16 — над Белгородской, по одному — над Ростовской и Липецкой.

Ранее сообщалось, что ВСУ мешают спасти иконы в сгоревшем под Белгородом храмовом комплексе Новый Иерусалим. Российские военные подчеркнули, что работы возобновятся незамедлительно, как только обстановка стабилизируется и обстрелы прекратятся.