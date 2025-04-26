Российские бойцы вызвали огонь на себя, чтобы не раскрыть позицию

По словам военнослужащего, когда украинские штурмовые подразделения подошли вплотную к зданию, в котором укрывались российские бойцы, они приняли решение вызвать артиллерийский огонь по собственной позиции. «Мы говорим, что уходим в подвал, будем там на рации сидеть. И когда уже они начали на наш дом подходить, зачищать, мы по рации прямо и сказали, открывать минометом по нашей точке, чтобы мы сами не “спалились”», — сообщил Вайс. Информацию об этом сообщил РИА «Новости».