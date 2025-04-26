Силы ПВО уничтожили 45 украинских БПЛА на территории РФ

В ночь на субботу силы противовоздушной обороны пресекли попытки атак 45 украинских дронов на российской территории, сообщило Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства, военные уничтожили 27 беспилотников ВСУ в Курской области, 16 — в Белгородской.
Еще по одному дрону сбито на территории Ростовской и Липецкой областей.
Информации о пострадавших и разрушениях нет.
Ранее врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении атаки БПЛА ВСУ в Миллеровском районе. По предварительным данным, при этом никто не пострадал, обошлось без разрушений.