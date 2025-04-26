На реках Белой и Уфе в Башкирии поднялась вода

На трех реках уровень воды за сутки понизился: на реке Нугуш в хуторе Андреевский Мелеузовского района — на 14 сантиметров (текущий уровень — 134 сантиметра), на реке Белой в Уфе — на 12 сантиметров (текущий уровень — 350 сантиметров), на реке Ай в селе Метели Дуванского района — на 11 сантиметров, текущий уровень — 285 сантиметров. За минувшие сутки в Центр обработки вызовов Системы-112 не сообщалось о подтоплениях.