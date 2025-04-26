Машина, подрывом который убили генерала Москалика, сменила 7 владельцев

«Volkswagen Golf 2000 года выпуска в 2006 году купили в России, за это время машина сменила семь владельцев», — отмечается в материалах, текст которых приводит ТАСС. Последний собственник владел транспортным средством чуть более трех лет, после чего снял его с учета в Москве в начале 2025 года. При этом новый владелец, как следует из документов, не стал регистрировать автомобиль в ГИБДД, что является нарушением действующего законодательства.