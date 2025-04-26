Украина выпустила более 40 дронов по пяти регионам России: карта атак ВСУ на 26 апреля

Губернатор региона Игорь Артамонов в своем telegram-канале сообщил, что ночью во время атаки в Липецке был объявлен красный уровень угрозы ударов БПЛА. Он советовал местным жителям оставаться дома. Через полтора часа уровень опасности по всему региону понизился до желтого, а еще через два часа режим воздушной опасности отменили. Всего средствами ПВО над Липецкой областью был сбит один дрон.