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В Пермском крае при столкновении двух автомобилей погибли три человека

ПЕРМЬ, 26 апреля. /ТАСС/. Два автомобиля столкнулись в Пермском крае, в результате три человека погибли, еще двое получили травмы. Об этом сообщила в Telegram-канале Госавтоинспекция региона.

Источник: РИА "Новости"

По данным полиции, авария произошла на территории Добрянского округа на дороге Пермь — Березники. «Предварительно установлено, что водитель автомобиля LADA Granta выехал на полосу встречного движения в месте, где данный маневр запрещен, в результате чего допустил лобовое столкновение с [иномаркой] Range Rover. Погибли водитель и два пассажира отечественного автомобиля», — говорится в сообщении.

Правоохранители добавили, что два пассажира иномарки госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка.