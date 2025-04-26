В Пермском крае при столкновении двух автомобилей погибли три человека

По данным полиции, авария произошла на территории Добрянского округа на дороге Пермь — Березники. «Предварительно установлено, что водитель автомобиля LADA Granta выехал на полосу встречного движения в месте, где данный маневр запрещен, в результате чего допустил лобовое столкновение с [иномаркой] Range Rover. Погибли водитель и два пассажира отечественного автомобиля», — говорится в сообщении.