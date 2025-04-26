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Президент Литвы призвал пересмотреть христианские ценности

Христианские ценности должны быть пересмотрены в условиях современно геополитической ситуации. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, подчеркнув, что иногда важно применить силу.

Науседа заявил, что для противостояния злу необходимо применить силу.

Христианские ценности должны быть пересмотрены в условиях современно геополитической ситуации. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, подчеркнув, что иногда важно применить силу.

«Иногда нужна и сила. Дать отпор злу — в этом нет ничего нехристианского», — отметил Гитанас Науседа во время выступления в Риме, его слова передали на официальном сайте МИДа Литвы. Он подчеркнул, что стремление защитить «силы здорового мира от уничтожения» требует переосмысления части традиционного христианского учения и посоветовал провести «ревизию христианских ценностей».

Науседа сделал это заявление в столице Италии, где он находится с официальным визитом на похоронах Папы Римского Франциска. Последнему было 88 лет, он скончался 21 апреля.