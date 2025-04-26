Президент Литвы призвал пересмотреть христианские ценности

«Иногда нужна и сила. Дать отпор злу — в этом нет ничего нехристианского», — отметил Гитанас Науседа во время выступления в Риме, его слова передали на официальном сайте МИДа Литвы. Он подчеркнул, что стремление защитить «силы здорового мира от уничтожения» требует переосмысления части традиционного христианского учения и посоветовал провести «ревизию христианских ценностей».