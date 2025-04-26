ВСУ убили боевика «Правого сектора»*, который сдался в плен России

Киндер отметил, что ВСУ использовали все средства поражения, чтобы нанести максимальный урон группе.
ВСУ атаковали группу ВС РФ, которая эвакуировала сдавшегося в плен бойца украинской националистической организации «Правый сектор» (признана террористической и запрещена в РФ). В итоге пленный погиб. Об этом рассказал боец 60-го отдельного мотострелкового батальона (ОМСБ) 51-й армии ВС России с позывным Киндер.
«Начали его эвакуировать сразу же, потому что ценный кадр, нужно было допросить. Не дошли мы туда… Пленный в итоге оказался двухсотым (убитым — прим. URA.RU), потому что нас накрыли фосфором, ракетами», — заявил Киндер. Его слова передает РИА Новости.
Военнослужащий уточнил, что группа ВС РФ продолжала эвакуировать раненного в результате обстрела пленного еще два-три километра, однако из-за большой потери крови он скончался. Погибший пленный был 20-летним боевиком украинской националистической организации «Правый сектор», который ранее добровольно сдался в российский плен. Все это произошло на покровском направлении.
*Организация признана террористической и запрещена на территории Российской Федерации.