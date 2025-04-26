ВСУ убили боевика «Правого сектора»*, который сдался в плен России

«Начали его эвакуировать сразу же, потому что ценный кадр, нужно было допросить. Не дошли мы туда… Пленный в итоге оказался двухсотым (убитым — прим. URA.RU), потому что нас накрыли фосфором, ракетами», — заявил Киндер. Его слова передает РИА Новости.