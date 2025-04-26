Полиция сообщила подробности ДТП с участием 16 автомобилей под Гатчиной

«Водитель иномарки по неустановленной причине не справился с управлением и въехал в отбойное ограждение. Двигавшийся за ним водитель не среагировал вовремя на образовавшееся препятствие, и совершил наезд на остановившийся автомобиль, после чего к ним стали присоединяться другие авто участников дорожного движения, сталкиваясь друг с другом», — сообщается в Telegram-канале ведомства.