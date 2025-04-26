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Полиция провела новые задержания по делу о коррупции в мэрии Стамбула

СТАМБУЛ, 26 апр — РИА Новости. Полиция задержала еще 47 человек в рамках расследования уголовного дела о коррупции в мэрии Стамбула, среди них высокопоставленные чиновники, передает гостелеканал TRT Haber.

Источник: © РИА Новости

«Суд выдал ордера на арест 53 подозреваемых в рамках дела о коррупции в мэрии Стамбула и махинациях с тендерами. Отряды полиции задержали в Стамбуле, Анкаре и Текирдаге 47 человек, шестеро объявлены в розыск», — передает канал.

Среди задержанных в субботу — помощник генерального секретаря мэрии Ариф Алпай, гендиректор Управления водных ресурсов и канализации Стамбула (İSKİ) Шафак Баша и ряд других чиновников.

19 марта под стражу были заключены 94 человека. Из них были арестованы 54 человека, в том числе мэр Стамбула Экрем Имамоглу.

Адвокаты отстраненного от должности мэра 7 апреля подали апелляцию на его арест, суд ее отклонил и продлил арест.

Член CHP Имамоглу возглавлял мэрию мегаполиса с 2019 года, в 2024 году он был переизбран на этот пост с отрывом в почти 12% от конкурента от правящей партии. С 23 марта арестованный мэр находится под стражей в тюрьме в стамбульском пригороде Силиври по обвинению в коррупции, прошение прокуратуры об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено. Эрдоган на фоне акций протеста в стране ранее призвал оппозицию «не играть на нервах» турецкого народа.