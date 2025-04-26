В Уфе сотрудники ГАИ пресекли 356 нарушений ПДД за прошедшие сутки

За прошедшие сутки в Уфе зарегистрировано 41 дорожно-транспортное происшествие, в которых пострадали 3 человека. Сотрудники Госавтоинспекции выявили 356 нарушений Правил дорожного движения.
Среди них: 55 случаев неиспользования ремней безопасности, 12 — не предоставления преимущества пешеходам, 10 — нарушений правил перевозки детей. К ответственности также привлечены 25 пешеходов.
За управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 7 водителей, еще 4 отказались от медицинского освидетельствования.