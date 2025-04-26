В Барнауле автобус попал в ДТП, есть пострадавшие

«Двадцать шестого апреля в 10 часов 50 минут (6.50 мск — ред) в городе Барнауле на улице Малахова, в районе дома 78, произошло дорожно- транспортное происшествие — столкновение транспортных средств, автобуса Yutong городского маршрута 35 под управлением водителя, мужчины 1987 года рождения, и автомобиля Toyota Rav 4 под управлением водителя, мужчины 1967 года рождения. В результате ДТП водителю Toyota и двум пассажирам автобуса оказана медицинская помощь на месте происшествия, один пассажир автобуса доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи», — говорится в сообщении.