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В Барнауле автобус попал в ДТП, есть пострадавшие

БАРНАУЛ, 25 апр — РИА Новости. Три пассажира автобуса городского маршрута № 35 пострадали в ДТП в Барнауле, одного доставили в больницу, сообщает пресс-служба главка МВД по Алтайскому краю.

Источник: © РИА Новости

«Двадцать шестого апреля в 10 часов 50 минут (6.50 мск — ред) в городе Барнауле на улице Малахова, в районе дома 78, произошло дорожно- транспортное происшествие — столкновение транспортных средств, автобуса Yutong городского маршрута 35 под управлением водителя, мужчины 1987 года рождения, и автомобиля Toyota Rav 4 под управлением водителя, мужчины 1967 года рождения. В результате ДТП водителю Toyota и двум пассажирам автобуса оказана медицинская помощь на месте происшествия, один пассажир автобуса доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи», — говорится в сообщении.

По факту аварии проводится проверка. На месте работает экипаж ДПС.