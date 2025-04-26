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В Израиле в результате нападения акул погиб 40-летний дайвер

Личность погибшего установлена по итогам судмедэкспертизы.

Источник: Аргументы и факты

В Израиле 40-летний отец четырех детей Барак Цах стал жертвой нападения акул, сообщает Israel National News со ссылкой на полицию.

По информации правоохранителей, личность погибшего обнаружена по итогам судмедэкспертизы останков, обнаруженных в Средиземном море у побережья города Хадера, где произошло нападение акул на дайвера.

Семья погибшего сообщила, что Цах хотел сфотографировать акул.

Напомним, в минувший понедельник стаи акул были замечены у нескольких центральных пляжей Израиля. Власти рекомендовали населению не заходить в воду от Хадеры до города Нетания.