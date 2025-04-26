Незаконную добычу золотосодержащей руды вели в регионах Казахстана

АСТАНА, 26 апр — Sputnik. Пять предприятий в регионах Казахстана занимались незаконной добычей и переработкой золотосодержащих материалов на территории Абайской, Жетысуской, Восточно-Казахстанской и Туркестанской областей.
Пресекли деятельность сотрудники МВД и КНБ при координации Генпрокуратуры и Национальной гвардии.
Компании не имели лицензии на добычу, отметили в МВД.
«В ходе проведенных обысков были изъяты свыше 6 700 тонн золотосодержащей руды, 300 тонн жидкой руды (пульпы), 120 тонн селитры, а также взрывчатые вещества и детонаторы. Кроме того, на местах обнаружены и изъяты 45 единиц спецтехники. В полицию доставлено 62 лица, включая директоров и учредителей ряда ТОО», — сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.
По выявленным нарушениям зарегистрировано пять уголовных дел по фактам незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы. Ущерб государству причинен в особо крупном размере.