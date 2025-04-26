Незаконную добычу золотосодержащей руды вели в регионах Казахстана

«В ходе проведенных обысков были изъяты свыше 6 700 тонн золотосодержащей руды, 300 тонн жидкой руды (пульпы), 120 тонн селитры, а также взрывчатые вещества и детонаторы. Кроме того, на местах обнаружены и изъяты 45 единиц спецтехники. В полицию доставлено 62 лица, включая директоров и учредителей ряда ТОО», — сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.