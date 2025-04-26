Неудачный рейс: водителя автобуса задержали с контрабандными брендовыми вещами на границе

Как рассказали в ГТК, белорусским таможенникам водитель заявил, что у него нет товаров, подлежащих декларированию, это вызвало у них сомнения. В результате было принято решение провести тщательный осмотр автобуса.
В его ходе досмотра в скрытой полости автобуса нашли обувь и аксессуары известных брендов, включая кошелек, рюкзак, клатч и кроссовки, общий стоимостью около 20 тыс. рублей.
Все это обнаружили после демонтажа полки и защитной крышки, закрывающих технологическую полость.
Товары и автобус 2005 года выпуска, который был оценен примерно в 360 тыс. рублей, изъяли. В дальнейшем за это нарушение грозит штраф до 30 базовых и конфискация транспорта.
Отметим, случаи, когда в рейсовых автобусах пытаются провести контрабанду, не единичны. Так, в марте ГТК сообщал о водителе, который спрятал в ножке одного из сидений 450 серебряных монет, большинство их было отчеканено свыше 100 лет назад. Автобус также следовал из Польши.
В феврале в рейсовом автобусе контрабандой через границу пытались провезти 15 сетчатых питонов. Их спрятали в нише, оборудованной под холодильником.