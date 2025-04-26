Неудачный рейс: водителя автобуса задержали с контрабандными брендовыми вещами на границе

Отметим, случаи, когда в рейсовых автобусах пытаются провести контрабанду, не единичны. Так, в марте ГТК сообщал о водителе, который спрятал в ножке одного из сидений 450 серебряных монет, большинство их было отчеканено свыше 100 лет назад. Автобус также следовал из Польши.