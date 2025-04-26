Чернобыльская АЭС — от строительства до катастрофы (история в видео)

Строительство первой очереди Чернобыльской АЭС началось в 1970 году, в непосредственной близости ― в 5 км от станции ― для работников и их семей возводился город Припять.
26 сентября состоялся запуск первого энергоблока АЭС, спустя сутки, 27-го числа его подключили к энергосистеме СССР. В 1983 году работали уже 4 энергоблока АЭС, строили еще два, но запустить не успели.
26 апреля 1986 года плановые испытания на безопасность на Чернобыльской АЭС вышли из-под контроля. В 01:23 на 4-м энергоблоке произошел взрыв, его спровоцировали ошибки персонала во время испытаний, считают эксперты.
Сильнейший пожар после взрыва на станции продолжался 10 суток, ЧП стало крупнейшей катастрофой в истории атомной энергетики, радиоактивному загрязнению подверглось более 200 тыс. кв. км.
Больше всего пострадали северные районы Украины, Брянская область России и 23% территории Беларуси, радиацией накрыло Гомельскую, частично Могилевскую и Брестскую области.
Однако сразу после аварии полной картиной случившегося не обладал никто, первые сообщения в СМИ появились только
В ликвидации последствий участвовали около 600 тысяч человек со всего СССР. Город Припять был эвакуирован за сутки после аварии, а в течение мая 1986-го из 30-километровой зоны вокруг АЭС отселили около 116 тыс. жителей.
В общей сложности 15 тыс. кв. км территории были признаны негодными для проживания, в зоне загрязнения оказались почти 3,7 тысячи населенных пунктов, около 500 из них стали «призраками». Радиоактивному облучению подверглись более 2 млн белорусов.
К ноябрю 1986 года аварийный 4-й энергоблок ЧАЭС накрыли бетонным саркофагом, на его сооружение ушло 400 тысяч кубометров бетонной смеси и 7000 тонн металлоконструкций. Сложность заключалась в том, что каких-либо технических решений по захоронению подобных объектов в советской и мировой практике тогда не существовало.
В 2019‑м завершилось строительство нового саркофага, его назвали «Укрытие 2». Под стальной конструкцией с размером основания 260 на 165 метров и высотой 110 метров и весом более 36 тысяч тонн поместился старый саркофаг и вспомогательные сооружения вокруг него.